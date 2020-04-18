Google створить власну банківську картку

Google створить власну банківську картку

Укрінформ
Компанія Google створить власну банківську картку, що буде інтегрована до платіжного сервісу Google Pay.

Про це повідомляє TechCrunch.

"Картка Google та пов’язаний з нею обліковий запис дозволять користувачам купувати речі з карткою, мобільним телефоном або в мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.

Користувачі у разі втрати фізичної картки зможуть заблокувати її та користуватися віртуальною, аналогічно вони зможуть згенерувати новий номер віртуальної картки, якщо старий потрапить до шахраїв.

Картку підключать до програми Google з новими функціями, які дозволять користувачам легко стежити за покупками, перевіряти баланс коштів або блокувати свій рахунок.

Читайте також: Gmail щодня блокує мільйони спам-листів хакерів щодо COVID-19

Компанія таким чином має намір конкурувати з Apple та її кредитною карткою Apple Card, стверджує одне з джерел видання.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-