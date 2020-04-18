Компанія Google створить власну банківську картку, що буде інтегрована до платіжного сервісу Google Pay.

Про це повідомляє TechCrunch.

"Картка Google та пов’язаний з нею обліковий запис дозволять користувачам купувати речі з карткою, мобільним телефоном або в мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.

Користувачі у разі втрати фізичної картки зможуть заблокувати її та користуватися віртуальною, аналогічно вони зможуть згенерувати новий номер віртуальної картки, якщо старий потрапить до шахраїв.

Картку підключать до програми Google з новими функціями, які дозволять користувачам легко стежити за покупками, перевіряти баланс коштів або блокувати свій рахунок.

Компанія таким чином має намір конкурувати з Apple та її кредитною карткою Apple Card, стверджує одне з джерел видання.