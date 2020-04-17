Gmail щодня блокує мільйони спам-листів хакерів щодо COVID-19

Компанія Google щодня блокує мільйони листів хакерів, які розсилалися користувачам від імені авторитетних урядових організацій і Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Про це йдеться у блозі компанії.

«Щодня Gmail блокує понад 100 мільйонів фішингових електронних листів. Протягом останнього тижня ми виявили 18 мільйонів щоденних шкідливих програм та фішинг-листів, пов’язаних із COVID-19. Це на додаток до понад 240 мільйонів щоденних спам-повідомлень, пов’язаних із COVID», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Google, зловмисники намагалися скористатися «страхом і невпевненістю навколо пандемії» і отримати доступ до інформації користувачів.

Повідомлення зловмисників зокрема закликали користувачів жертвувати гроші у різні фонди, які, найімовірніше, повʼязані з шахраями, а також містили віруси.

Компанія також опублікувала роз’яснювальну інформацію, як діяти користувачам, якщо вони отримали підозрілого листа.

Зокрема фахівці рекомендують пройти перевірку безпеки та уникати завантаження файлів на ПК та інші гаджети. Для цього можна використовувати вбудований у Gmail попередній перегляд документів.

Крім того, користувачі можуть власноруч повідомляти про спам або підозрілі листи, що допоможе поштовій службі блокувати повідомлення в майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Facebook незабаром попереджатиме користувачів соцмережі про фейкову інформацію щодо коронавірусу (COVID-19).