Facebook попереджатиме про фейки щодо COVID-19

Компанія Facebook незабаром попереджатиме користувачів соцмережі про фейкову інформацію щодо коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляється у блозі компанії.

«Ми збираємося почати показувати повідомлення у стрічці новин людям, які лайкнули, відреагували або прокоментували небезпечну дезінформацію про COVID-19, яку ми видалили», - заявили у Facebook.

У компанії додали, що, зокрема, користувачам, які відреагували на дезінформацію про вірус, надсилатиметься повідомлення із посиланням на авторитетні джерела.

Зазначається, що люди почнуть бачити ці повідомлення із попередженнями про фейк у своїй стрічці впродовж найближчих тижнів.

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145 551 летальні, 547 589 закінчилися одужанням пацієнтів.