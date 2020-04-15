У роботі Facebook стався тривалий збій, який відчули і в Києві

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули користувачі української столиці.

Про це повідомляє Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Австралії, Малайзії, Великої Британії, Бельгії, Німеччині та інших країн.

В Україні найбільше скаржилися користувачі з Києва.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (72%). 27% користувачів не можуть увійти в мережу або взагалі завантажити її.

Проблеми виникали з 1-ї до 7-ї години за Києвом.

Як повідомлялося, вчора, 14 квітня, у роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.