У роботі YouTube знову стався збій, який відчули і в Україні
Укрінформ
У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також відчули в кількох українських містах, зокрема у столиці Києві.
Про це повідомляє портал Downdetector.
Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 9-ї до 12.30 години за київським часом.
Більшість користувачів (71%) поскаржилися на роботу переглядів відео. 23% відзначили проблеми з вебсайтом, а 4% - завантаженням відео.
Скарги надходили і з Великої Британії, країн Європи, Японії та інших країн.
В Україні найбільше проблем виникло у Києві, Харкові, Одесі й Мелітополі.
Як повідомлялося, вчора у роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також відчули в Україні.