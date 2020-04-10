У роботі YouTube знову стався збій, який відчули і в Україні

У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також відчули в кількох українських містах, зокрема у столиці Києві.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 9-ї до 12.30 години за київським часом.

Більшість користувачів (71%) поскаржилися на роботу переглядів відео. 23% відзначили проблеми з вебсайтом, а 4% - завантаженням відео.

Скарги надходили і з Великої Британії, країн Європи, Японії та інших країн.

В Україні найбільше проблем виникло у Києві, Харкові, Одесі й Мелітополі.

Як повідомлялося, вчора у роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також відчули в Україні.