У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні

У роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який був відчутний у декількох українських містах.

Про це повідомляє Downdetector

Зазначається, що проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 8 до 10 години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (33%) поскаржилися на роботу сторіз. 26% відзначили проблеми з публікацією постів, а 40% - зі стрічкою.

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Скарги надходили зі США, Нідерландів, Італії, Китаю та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у Рівному, Кременчуці й Маріуполі.

Як повідомлялося, 23 березня в роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який також відчули й у Києві.