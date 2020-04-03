У роботі Twitter знову стався глобальний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Великої Британії, Туреччини, Японії та інших країн.

Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (63%). 35% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях з операційною системою Android.

Проблеми виникали з 10.46 до 11.16 за Києвом.

Як повідомлялося, вчора в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.