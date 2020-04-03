У роботі Twitter знову стався глобальний збій
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.
Про це повідомляє Downdetector.
Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Великої Британії, Туреччини, Японії та інших країн.
Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (63%). 35% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях з операційною системою Android.
Проблеми виникали з 10.46 до 11.16 за Києвом.
Як повідомлялося, вчора в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.