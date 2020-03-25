У роботі Facebook стався тривалий збій, який відчули й в Україні
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули користувачі української столиці.
Про це свідчать дані порталу Downdetector.
Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Великої Британії, Бельгії та інших країн.
В Україні найбільше скаржилися користувачі з Києва.
Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (45%). 54% користувачів не можуть увійти в мережу або взагалі завантажити її.
Проблеми виникали з 2 до 8 год. за Києвом.
Як повідомлялося, 20 березня, в роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій.