У понеділок вранці в роботі Instagram стався збій
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався збій.
Про це повідомляє Downdetector.
Проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 6 до 9 години ранку за київським часом.
Більшість користувачів (19%) поскаржилися на роботу сторіз. 14% відзначили проблеми з логіном, а 66% - зі стрічкою.
Скарги надходили зі США, Франції, Німеччини, Китаю та інших країн.
Як повідомлялося, 18 березня в роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який також відчули й у Києві.