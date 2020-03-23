У понеділок вранці в роботі Instagram стався збій

У роботі соціальної мережі Instagram стався збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 6 до 9 години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (19%) поскаржилися на роботу сторіз. 14% відзначили проблеми з логіном, а 66% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Франції, Німеччини, Китаю та інших країн.

Як повідомлялося, 18 березня в роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який також відчули й у Києві.