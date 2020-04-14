Amazon планує найняти 75 тисяч працівників, бо не справляється із замовленнями

Американська компанія Amazon планує найняти ще 75 тисяч працівників, щоб прискорити виконання замовлень в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

«Компанія Amazon планує найняти на 75 тис. працівників більше, щоб задовольнити підвищений попит на предмети домашнього вжитку та інші товари, спричинений пандемією коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

З середини березня технічний гігант вже найняв 100 тис. нових робітників для своїх дистриб'юторських центрів.

В Amazon заявили, що тепер планують витратити понад $500 млн на підвищення заробітної плати працівників, що перевищує її попередні очікування у $350 млн.

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Як зазначається, компанія намагається залучити більше працівників, щоб задовільнити зростаючий попит з боку клієнтів.

Водночас працівники вимагають від компанії вжити додаткових запобіжних заходів і закривати на карантин об’єкти, в яких працювали інфіковані коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, Amazon побудує лабораторію для перевірки своїх працівників на наявність коронавірусу COVID-19, аби захистити співробітників, які переймаються можливістю захворіти.