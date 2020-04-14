Amazon планує найняти 75 тисяч працівників, бо не справляється із замовленнями
Про це повідомляє CNN.
«Компанія Amazon планує найняти на 75 тис. працівників більше, щоб задовольнити підвищений попит на предмети домашнього вжитку та інші товари, спричинений пандемією коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
З середини березня технічний гігант вже найняв 100 тис. нових робітників для своїх дистриб'юторських центрів.
В Amazon заявили, що тепер планують витратити понад $500 млн на підвищення заробітної плати працівників, що перевищує її попередні очікування у $350 млн.
Як зазначається, компанія намагається залучити більше працівників, щоб задовільнити зростаючий попит з боку клієнтів.
Водночас працівники вимагають від компанії вжити додаткових запобіжних заходів і закривати на карантин об’єкти, в яких працювали інфіковані коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, Amazon побудує лабораторію для перевірки своїх працівників на наявність коронавірусу COVID-19, аби захистити співробітників, які переймаються можливістю захворіти.