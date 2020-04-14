У NASA показали нитки плазми в атмосфері Сонця

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показало, як виглядають тонкі нитки гарячої плазми в атмосфері Сонця.

Про це повідомляє ScienceAlert.

"Астрономи показали найближчий вид надзвичайно гарячого зовнішнього шару корони Сонця, виявляючи при цьому досі не бачені структури в місцях, які колись вважалися порожніми або темними", - йдеться у повідомленні.

Фото: UCLan

На кадрах з високою роздільною здатністю видно магнітні нитки до 500 км завширшки, всередині яких тече плазма.

Як зазначається, фото були зроблені ще у 2018 році завдяки суборбітальному телескопу High Resolution Coronal Image від NASA. Сам він може зафіксувати об’єкти на Сонці розміром близько 70 км або 0,01 відсотка від загального розміру зірки.

Астрономи наголосили, що нині необхідні додаткові дослідження для кращого розуміння нещодавно розкритих плазмових ниткок та їхніх функцій.

Водночас, на думку вчених, ці унікальні кадри вже можна назвати "величезним кроком уперед".