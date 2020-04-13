На сайті NASA можна подивитись “спогади” телескопа Hubble у ваш день народження

З нагоди ювілею телескопа Hubble американська космічна агенція NASA запустила на своєму сайті розділ, де можна дізнатися, що саме бачив цей телескоп у день вашого народження.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA

«Hubble досліджує Всесвіт 24 години на добу 7 днів на тиждень. Це означає, що він кожен день у році споглядає цікаві космічні явища – в тому числі на ваш день народження. Що саме Hubble бачив у день вашого народження? Введіть місяць і число вашого народження нижче і зможете дізнатися», - йдеться на сайті агенції.

Якщо користувачу сподобається знімок, який він отримає, то його можна безкоштовно скачати собі. А ще на сайті можна детальніше прочитати про космічний об’єкт, який Hubble зафіксував на ваш день народження.

Як відомо, телескоп Hubble літає на висоті близько 569 кілометрів над поверхнею Землі, роблячи повний оберт навколо неї трохи довше, ніж за півтори години. Цього року – тридцята річниця виведення телескопа на орбіту нашої планети. За весь час свого функціонування цей апарат зробив близько 1,4 мільйона спостережень.