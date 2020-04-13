На сайті NASA можна подивитись “спогади” телескопа Hubble у ваш день народження

На сайті NASA можна подивитись “спогади” телескопа Hubble у ваш день народження

Укрінформ
З нагоди ювілею телескопа Hubble американська космічна агенція NASA запустила на своєму сайті розділ, де можна дізнатися, що саме бачив цей телескоп у день вашого народження.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA

«Hubble досліджує Всесвіт 24 години на добу 7 днів на тиждень. Це означає, що він кожен день у році споглядає цікаві космічні явища – в тому числі на ваш день народження. Що саме Hubble бачив у день вашого народження? Введіть місяць і число вашого народження нижче і зможете дізнатися», - йдеться на сайті агенції.

Якщо користувачу сподобається знімок, який він отримає, то його можна безкоштовно скачати собі. А ще на сайті можна детальніше прочитати про космічний об’єкт, який Hubble зафіксував на ваш день народження.

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Як відомо, телескоп Hubble літає на висоті близько 569 кілометрів над поверхнею Землі, роблячи повний оберт навколо неї трохи довше, ніж за півтори години. Цього року – тридцята річниця виведення телескопа на орбіту нашої планети. За весь час свого функціонування цей апарат зробив близько 1,4 мільйона спостережень.

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