У Харкові створили оригінальну маску для захисту лікарів

У Харкові фахівці "гараж хабу" - відкритої майстерні - показали журналістам оригінальну маску-фільтр для захисту лікарів від вірусу, креслення якої буде розміщено на платформі Yak.Today.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів інженер, резидент "гараж хабу" Роман Видро.

"Платформу Yak.Today створено якраз для того, щоб медики мали повідомити про свої потреби, а майстри й інженери - викласти свої розробки. Зараз ми показали створену за ініціативою одного з користувачів відкритої майстерні повнолицеву маску PAPR з примусовою фільтрацією повітря. В такому засобі захисту лікар може безпечно надавати допомогу пацієнтам не менше 8 годин. Маска зроблена зі звичайної поліетиленової плівки - щоб не сказати, з поліетиленового пакета. Вона сполучена пластиковим шлангом зі сертифікованим фільтром, через який - а це невеличка коробочка, закріплена на поясі - подається чисте повітря", - пояснив Видро.

У Харкові ентузіасти з молодіжного об'єднання Гараж-Хаб (Garage HUB) працюють над інженерними рішеннями для медиків/ Фото: В'ячеслав Мадієвський

За його словами, найближчим часом маску покажуть лікарям, аби в разі потреби врахувати їхні зауваження. Потім креслення та покрокову інструкцію з виготовлення викладуть на платформі Yak.Today для тих, хто готовий налагодити її виробництво без надто складного устаткування.

"Зараз у відкритій майстерні "гараж хабу" у роботі - ще півдесятка медичних засобів протидії коронавірусу, у розробці яких також беруть участь інженери з Києва, Одеси, Івано-Франківська", - додав Видро.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня мейкери з "гараж хабу" оголосили про створення платформи Yak.Today - бази інженерних рішень від майстрів та медиків для протидії коронавірусу.