Ракету LauncherOne випробували перед запуском на орбіту

Компанія британського підприємця Річарда Бренсона Virgin Orbit здійснила останній успішний тест ракети-носія LauncherOne перед її першим запуском на орбіту.

Про це повідомляє Space News.

«Virgin Orbit завершила тест LauncherOne системи 12 квітня, що є останнім великим досягненням перед першою спробою компанії польоту на орбіту», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, модифікований компанією літак Boeing 747 злетів з космодрому у Каліфорнії. Пролітаючи над Тихим океаном, він здійснив симуляцію запуску ракети-носія LauncherOne та вже за дві години повернувся на космодром із самою ракетою.

Зазначається, що Virgin Orbit і раніше вже робила схожі тести. Проте, під час цього польоту, літак перевозив саме ту версію LauncherOne, що стане першою ракетою компанії, яка буде запущена на орбіту.

У самій компанії назвали останній тест успішним.

Нині невідомо, коли може статися саме перший запуск LauncherOne, однак, у компанії раніше натякнули, що це може статися «впродовж кількох тижнів» після успішного останнього тестового польоту з ракетою.

Як відомо, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена в 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.

Заснована в Лонг-Біч, штат Каліфорнія, Virgin Orbit налічує понад 300 співробітників на чолі з Деном Хартом - колишнім віцепрезидентом державних супутникових систем компанії Boeing.

Фото: Virgin Orbit