В Ухані відновив роботу магазин Xiaomi

Компанія Xiaomi підтвердила, що її фірмовий магазин в Ухані відновив свою роботу після скасування карантину в місті, тобто після 76-денної перерви.

Про це повідомляє Giz China

"Кілька місяців тому пандемія COVID-19, яка зараз лютує по світу, вибухнула в китайському місті Ухань. Через кілька тижнів місто було для запобігання поширенню хвороби повністю закрите. Декілька днів тому в Ухані офіційно повністю ряд магазинів уже відновив роботу. Одним із них є фірмовий магазин Xiaomi Mi", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього магазину, до роботи повертається й штаб-квартира компанії в Ухані. У компанії підкреслили, що після офіційного відновлення роботи в цій штаб-квартирі вона прийме більш жорсткі заходи щодо запобігання можливих заражень.

На думку китайських ЗМІ, співробітникам Xiaomi Wuhan дуже пощастило. Так, станом на 19 березня президент Xiaomi Ван Сян сказав, що жоден з майже 2000 співробітників штаб-квартири Xiaomi в Ухані не заразився вірусом.

Читайте також: Xiaomi тимчасово закриває магазини у Китаї

Як відомо, COVID-19 був вперше діагностований в Ухані наприкінці грудня 2019 року. Нинів Китаї уже майже не фіксується нових випадків. У багатьох провінціях починають знижувати обмеження і скасовувати карантин. А 29 березня влада Китаю оголосила про зупинку епідемії коронавірусу в країні.

Читайте також: В Ухані влаштували свято з нагоди закінчення карантину

Станом на ранок 13 квітня, загальна кількість заражених у світі становила 1 851 531 особа, з яких 114 290 - померли, понад 430 тисяч - одужали.