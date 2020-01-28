Xiaomi тимчасово закриває магазини у Китаї

Компанія Xiaomi оголосила, що починаючи з 28 січня закриває всі фірмові офлайн-магазини в різних містах Китаю через епідемію.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії, інформує Gizmochina.

“Магазини Xiaomi по всій країні будуть закриті з 28 січня 2020 року (четвертий день нового року) до 2 лютого 2020 року (дев'ятий день). Вони відновлять роботу 3 лютого 2020 року (10-й день), і про це буде оголошено окремо, якщо будуть якісь коригування”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в компанії, таке рішення було прийнято у зв’язку з "необхідністю сприяння роботі з профілактики та боротьби з епідемією" нового коронавірусу в Китаї.

Охочі купити продукти Xiaomi можуть зробити це на офіційному сайті Xiaomi або в додатку Xiaomi Mall. Доставка буде працювати у звичайному режимі. Однак може виникнути певна затримка внаслідок новорічних свят.

Читайте також: Гонконг зупиняє транспортне сполучення з материковим Китаєм

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

У Китаї пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, заразилися вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.