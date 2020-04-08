Засновник Twitter пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом

Засновник Twitter пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом

Укрінформ
Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Про це він написав у себе в Twitter.

«Я направлю 1 мільярд доларів в акціях (компанії) Square - приблизно 28% мого стану - у фонд Start Small для фінансування глобальної допомоги проти COVID-19», - написав Дорсі, зазначивши, що коли з пандемією буде покінчено, фонд переключить увагу на освіту.

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Дорсі підкреслив свій намір жертвувати гроші в обстановці відкритості: «Важливо показати свою роботу, щоб я й інші могли вчитися. Я виявив і профінансував (на суму 40 мільйонів доларів) безліч організацій ... в основному анонімно. Надалі всі гранти будуть публічними», - зазначив він.

Зокрема Дорсі прикріпив до свого посту таблицю, в якій показано, що його внесок у фонд склав 997 818 354 долара.

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