Боротьба з COVID-19: на IT-конкурс подали вже 630 заявок

На конкурс IT-проектів HackCorona, яке запустило Міністерство цифрової трансформації України, вже подали 630 заявок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні останній день подачі заявок на конкурс IT-проектів, які допомагають у боротьбі з коронавірусом. Призовий фонд 4 000 000 грн. Вже надійшло 630 проєктів! Такого рівня подачі проєкти — розуміння їх глибини авторами, створених MVP, — я не бачив давно", - заявив він.

Федоров додав, що подалися абсолютно різні проєкти: взаємодопомоги, телемедицина, виробництво 3D-масок, чат-боти з AI, онлайн-освіта тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України запустило національний конкурс HackCorona для боротьби з коронавірусом.