У Китаї штучний інтелект допомагає діагностувати коронавірус за 10 секунд

У районній лікарні Пекіна почали використовувати систему на основі штучного інтелекту, яка може встановити COVID-19 за 10 секунд.

Про це повідомляє Xinhua.

«Госпіталь у пекінському районі Сіаотангшан почав використовувати систему на основі штучного інтелекту, яка пришвидшує діагностування COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За словами директора департаменту радіології госпіталю Донга Давея, система може відсканувати всі томографічні знімки, зокрема, легенів та встановити діагноз нового коронавірусу лише за 10 секунд.

Зазвичай аналіз знімків триває до 15 хвилин.

На думку Донга, нова система надаватиме лікарям дані для спеціального лікування конкретних пацієнтів.

Нині у лікарнях вже задіяні роботи зі штучним інтелектом, зокрема для доставка медикаментів та дезінфекції. Пристрої можуть працювати від 8 до 10 годин без підзарядки.