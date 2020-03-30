У Китаї штучний інтелект допомагає діагностувати коронавірус за 10 секунд

У Китаї штучний інтелект допомагає діагностувати коронавірус за 10 секунд

Укрінформ
У районній лікарні Пекіна почали використовувати систему на основі штучного інтелекту, яка може встановити COVID-19 за 10 секунд.

Про це повідомляє Xinhua.

«Госпіталь у пекінському районі Сіаотангшан почав використовувати систему на основі штучного інтелекту, яка пришвидшує діагностування COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За словами директора департаменту радіології госпіталю Донга Давея, система може відсканувати всі томографічні знімки, зокрема, легенів та встановити діагноз нового коронавірусу лише за 10 секунд.

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Зазвичай аналіз знімків триває до 15 хвилин.

На думку Донга, нова система надаватиме лікарям дані для спеціального лікування конкретних пацієнтів.

Нині у лікарнях вже задіяні роботи зі штучним інтелектом, зокрема для доставка медикаментів та дезінфекції. Пристрої можуть працювати від 8 до 10 годин без підзарядки.

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