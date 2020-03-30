Toyota тимчасово закриває заводи в Європі через Covid-19

Японський автовиробник Toyota тимчасово припинить виробництво авто в Європі через пандемію коронавірусу (Covid-19).

Про це повідомляє AP із посиланням на речницю компанії Каю Дой.

«У Toyota заявили у понеділок (30 березня - ред.) про зупинку виробництва на заводах в Європі до щонайменше 20 квітня через спалах коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Мова про заводи у Франції, Чехії, Великій Британії, Польщі, Туреччині й Португалії.

Раніше Toyota вже призупинила виробництво у Північній Америці й частково в Японії, Південній Америці та деяких країнах Азії.

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Як повідомлялося, компанії Honda та BMW тимчасово зупиняють виробництво на заводах в США та Європі через спалах коронавірусу.

Фото: Ian Cooper/North Wales Live