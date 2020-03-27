США запустили ракету-носій Atlas V з військовим супутником зв'язку
Укрінформ
Сполучені Штати Америки провели успішний запуск важкої ракети-носія Atlas V, яка вивела на орбіту військовий супутник зв'язку серії AEHF.
Про це повідомила американська компанія United Launch Alliance (ULA) у Twitter.
«Місія виконана успішно. Ракета Atlas V компанії ULA вивела AEHF6 для космічних сил США. Це 138-ий успішний запуск ULA», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Atlas V стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США) із запізненням через технічні проблеми.
Супутники мають забезпечити захищений відповідно до військового стандарту зв'язок для військовиків на суші та у повітрі.
Atlas V — одноразова ракета-носій (РН) серії Atlas. Належить до ракет середнього класу. Вона вважається однією з найнадійніших, оскільки всі запуски були успішними.