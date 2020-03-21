Через карантин на Кіпрі пса вигулювали дроном
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Укрінформ
Один із мешканців Кіпра через запроваджений з огляду на поширення COVID-19 карантин був змушений вигулювати пса за допомогою дрона.
Відео прогулянки у Лімасолі, найбільшому місті країни на своїй сторінці у Facebook розмістив Вакіс Деметріу.
“П’ятий день карантину. Залишайтеся вдома у безпеці, але не забувайте про щастя собаки”, - прокоментував він своє відео, яке було поширено понад 35 тисяч разів.
Зазначимо, що станом на п’ятницю у Республіці Кіпр виявили 75 випадків інфікування новим коронавірусом, утім влада очікує на суттєве зростання кількості хворих та вже конфіскувала для потреб розміщення інфікованих три готелі у гірському районі країни.