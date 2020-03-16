Леді Гага самоізолювалася разом із собаками
Про це зірка повідомила в Instagram.
"Отже, я говорила з деякими лікарями і вченими. Зараз це не так просто для всіх, але найкраще/найкорисніше, що ми можемо зробити - це самоізоляція, а не проведення часу з людьми старше 65 років і у великих групах. Хотіла б я бачити своїх батьків і бабусь прямо зараз, але набагато безпечніше цього не робити, щоб не заразити їх, якщо він (коронавірус - ред.) у мене є. Я зависаю вдома зі своїми собаками. Я люблю тебе, світе, ми всі переживемо це", - написала Леді Гага.
So I talked to some doctors and scientists. It’s not the easiest for everyone right now but the kindest/healthiest thing we can do is self-quarantine and not hang out with people over 65 and in large groups. I wish I could see my parents and grandmas right now but it’s much safer to not so I don’t get them sick in case I have it. I’m hanging at home with my dogs. I love you world, we’ll all get through this. Trust me, I talked to God —she said we’re gonna be ok.
Як повідомляв Укрінформ, в української і французької акторки та моделі Ольги Куриленко, відомої зокрема за роллю дівчини Джеймса Бонда у черговій стрічці про агента 007 "Квант милосердя", діагностували коронавірус Covid-19.
За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6 513, одужали - 77 257.