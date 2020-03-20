Військові США успішно випробували гіперзвукову ракету

Американські військові завершили випробування на Гавайських островах ракети, що здатна рухатися з більшою швидкістю, ніж звук.

Про це інформує видання The Washington Times.

"Цього тижня американські військові успішно випробували інноваційну гіперзвукову зброю на Гаваях", - повідомили у Пентагоні.

Чиновники заявили, що військові випробували гіперзвукову ракету у четвер на Тихоокеанському ракетному полігоні на острові Кауаї.

Нова гіперзвукова ракета летить зі швидкістю щонайменше вп’ятеро більше швидкості звуку.

Чиновники заявили, що протягом випробування у четвер побачили, що зброя може досягати "гіперзвукової швидкості" й успішно вражати цілі.

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"Під час цього випробування ми здійснили додаткові навантаження на систему, і вона змогла впоратися з усіма ними завдяки феноменальній роботі нашої команди складеної з представників уряду, ракетної галузі та академіків", - сказав віцеадмірал Джонні Р. Вулф, директор програми стратегічних систем ВМС США.