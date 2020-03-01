Надпотужна гармата США буде здатна стріляти на 1800 кілометрів

У мережі з'явилося перше зображення перспективного комплексу Strategic Long Range Cannon (SLRC), який, як передбачається, зможе стріляти реактивними снарядами більш ніж на 1800 кілометрів.

Про це повідомляє Naked Science.

Зображення артилерійського комплексу SLRC показали на презентаційному плакаті Дослідницької лабораторії Армії США, продемонстрованому на конференції US-UK Modernization Demonstration Event.

Якщо дані вірні, то для нового комплексу частково застосували рішення, яке використовувалося в американській 280-міліметровій гарматі М65. Йдеться про буксовану гармату ядерної артилерії США, відомої як «Атомна Енні» (який тип снарядів буде використовувати SLRC - не повідомляється). Комплекс міг стріляти приблизно на 30 кілометрів, його загальна маса у похідному положенні становила 78 тонн. Всього з 1951 до 1953 року виготовили 20 гармат цього типу.

За словами експертів, Strategic Long Range Cannon буде використовувати активно-реактивний снаряд, оснащений, цілком ймовірно, двоступінчастим реактивним двигуном. Розрахунок установки SLRC повинен становити вісім чоловік. До складу батареї, як зазначається, увійдуть чотири батареї. Раніше стало відомо, що один постріл обійдеться платникам податків США не більше ніж у 400-500 тисяч доларів.

Нагадаємо, початкову швидкість активно-реактивних снарядам надають гази, які утворюються від згоряння метального заряду. На траєкторії включається реактивний двигун, який повідомляє додаткову швидкість.

Про перспективи самого Strategic Long Range Cannon поки складно говорити. У минулому році стало відомо, що фінансувати програму будуть з 2020 фінансового року, а прототип побудують у 2023-му. Подальша доля проекту прямо пов'язана з випробуваннями прототипу комплексу.

Варто нагадати, що останнім часом США відмовилися від двох дорогих військових програм. Нещодавно повідомили про згортання розробки рухомого комплексу з балістичної ракетою середньої дальності Mobile Intermediate Range Missile (MIRM).

А до цього ВПС США заявили про закриття проекту перспективної гіперзвукової зброї повітряного базування Hypersonic Conventional Strike Weapon: причиною цього військові назвали брак коштів. Тим часом Військово-повітряні сили залишили інший проект гіперзвукового зброї - AGM-183A ARRW.