Додаток Google почав перекладати у реальному часі
Про це у блозі компанії написав продукт менеджер Google Самі Ікрам.
"Від сьогодні, Ви можете використовувати додаток Google Translate в Android для перекладу іноземної мови в реальному часі", - повідомив Ікрам.
За його словами, спочатку будуть доступні будь-які комбінації з восьми мов: англійська, французька, німецька, гінді, португальська, російська, іспанська та тайська.
Ікрам уточнив, що спочатку краще користуватися додатком у тихому середовищі та дозволити говорити тільки одній людині по черзі.
Поки що невідомо коли у цьому списку також з’явиться українська мова.
Як повідомлялося, наприкінці січня стало відомо, що компанія Google хоче додати нову функцію до додатка Google Translate, яка зможе перекладати у реальному часі.