Додаток Google почав перекладати у реальному часі

Компанія Google запустила на додатку Google Translate в операційній системі Android нову функцію, яка дозволяє перекладати голосові повідомлення в реальному часі.

Про це у блозі компанії написав продукт менеджер Google Самі Ікрам.

"Від сьогодні, Ви можете використовувати додаток Google Translate в Android для перекладу іноземної мови в реальному часі", - повідомив Ікрам.

За його словами, спочатку будуть доступні будь-які комбінації з восьми мов: англійська, французька, німецька, гінді, португальська, російська, іспанська та тайська.

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Ікрам уточнив, що спочатку краще користуватися додатком у тихому середовищі та дозволити говорити тільки одній людині по черзі.

Поки що невідомо коли у цьому списку також з’явиться українська мова.

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Як повідомлялося, наприкінці січня стало відомо, що компанія Google хоче додати нову функцію до додатка Google Translate, яка зможе перекладати у реальному часі.