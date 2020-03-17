Сім найбільших технологічних компаній США разом борються з фейками про коронавірус

Американські технологічні гіганти заявили, що разом працюють щодо протидії дезінформації про коронавірус (Covid-19).

Про це йдеться у спільній заяві Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter та YouTube.

«Ми тісно співпрацюємо над зусиллями щодо реагування на Covid-19. Ми допомагаємо мільйонам людей залишатися на зв'язку, а також спільно протидіємо шахрайству і поширенню дезінформації щодо вірусу, розміщуємо достовірний контент у наших мережах, а також представляємо важливу нову інформацію в координації з державними управліннями охорони здоров'я по всьому світу", - йдеться в документі.

Зазначені компанії закликають й інші фірми долучитися до їхніх зусиль.

Раніше Facebook заявив, що надаватиме безкоштовну рекламу ВООЗ для боротьби з дезінформацією про коронавірус, а відеохостинг YouTube – що починає позбавляти монетизації деякі ролики на цю тему.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 406 інфікованих Covid-19, з них 79 433 особи одужали, 7154 людини померло.