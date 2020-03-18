YouTube переводить свої сервіси на автоматизоване обслуговування

Компанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, попередила, що через епідемію коронавірусу та карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах світу, змушена переводити сервіси YouTube на автоматизоване обслуговування.

У цьому зв`язку, Google попередила про можливі помилки "машинного" керування відеохостингом, повідомляється в офіційному блозі YouTube.

"У ситуації з Covid-19 компанія Google окреслює, як зменшує потребу людей відвідувати її офіси... Ми тимчасово почнемо більше покладатися на технології, щоб допомогти в частині роботи, яку зазвичай виконують рецензенти. Це означає, що автоматизовані системи почнуть видаляти деякий вміст без участі людей", - йдеться у повідомленні.

Компанія попереджає, що YouTube дозволить своїй автоматизованій системі видаляти деякий контент без перевірки людиною. Такий крок може призвести до збільшення кількості видалених відео, які не порушують правила щодо насильницьких дій.

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Видалення контенту його власники можуть оскаржити. Проте, як попереджають в YouTube, через запобіжні заходи щодо персоналу, в тому числі - через скорочення штатного персоналу на певних сайтах, можуть виникати затримки розгляду апеляцій.