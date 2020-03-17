Понад мільярд пристроїв працюють на Windows 10 — Microsoft

Компанія Microsoft оголосила, що понад 1 мільярд електронних пристроїв у світі працюють на операційній системі Windows 10.

Про це повідомив віцепрезидент Microsoft Юсуф Мехді, інформує The Verge.

«Сьогодні ми раді повідомити, що понад мільярд людей у 200 країнах обрали Windows 10, що, у свою чергу, привело до появи більше одного мільярда активних пристроїв із Windows 10», - сказав він.

За даними порталу, компанія планувала досягти цієї позначки протягом трьох років після презентації Windows 10.

Проте пізніше Microsoft продовжила цей дедлайн після того, як зрозуміла, що операційна система Windows для мобільних пристроїв не зможе перевершити за популярністю операційні системи iOS від Apple та Android від Google.

Усього компанії знадобилося 5 років для досягнення позначки в 1 мільярд пристроїв із власною операційною системою.

Зазначається, що кілька місяців тому Microsoft припинив підтримку операційної системи Windows 7, що могло сприяти на пришвидшення переходу користувачів на останню ОС від компанії.