Windows отримала оновлення, що викликає “синій екран смерті”

Багато користувачів операційної системи Windows 10 від компанії Microsoft скаржаться на проблеми з новим оновленням системи, які призводять до проблем зі звуком та навіть “синього екрану смерті”.

Про це повідомляє портал BetaNews.

“Microsoft випустив минулого тижня оновлення KB4532695 для розв'язання проблем з (браузером — ред.) Explorer. Проте в цьому оновленні й так по собі багато проблем. Користувачі зокрема скаржаться на проблеми зі звуком та “синій екран смерті” ”, - йдеться у повідомленні.

Ззаначається, що на форумах користувачі операційної системи Windows 10 скаржаться також на те, що після встановлення самого оновлення збільшується час для завантаження комп'ютера та проблеми з Bluetooth.

Інші ж заявляють про проблеми з екраном.

Також надходять скарги щодо роботи засобу шифрування дисків BitLocker, який входить до операційної системи Windows.

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Як повідомлялося, Агентство національної безпеки США виявило велику уразливість в операційній системі Windows 10 компанії Microsoft.