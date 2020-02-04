Windows отримала оновлення, що викликає “синій екран смерті”
Про це повідомляє портал BetaNews.
“Microsoft випустив минулого тижня оновлення KB4532695 для розв'язання проблем з (браузером — ред.) Explorer. Проте в цьому оновленні й так по собі багато проблем. Користувачі зокрема скаржаться на проблеми зі звуком та “синій екран смерті” ”, - йдеться у повідомленні.
Ззаначається, що на форумах користувачі операційної системи Windows 10 скаржаться також на те, що після встановлення самого оновлення збільшується час для завантаження комп'ютера та проблеми з Bluetooth.
Інші ж заявляють про проблеми з екраном.
Також надходять скарги щодо роботи засобу шифрування дисків BitLocker, який входить до операційної системи Windows.
Як повідомлялося, Агентство національної безпеки США виявило велику уразливість в операційній системі Windows 10 компанії Microsoft.