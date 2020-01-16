Microsoft офіційно запустила новий браузер для Windows

Компанія Microsoft запустила новий браузер Edge Chromium для Windows й операційної системи macOS від Apple.

Про це повідомляє The Verge.

"Microsoft офіційно запустила новий браузер Edge Chromium для Windows і macOS", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, новий браузер з'явився через рік після того, як компанія оголосила про намір його запустити.

Microsoft планує впродовж наступних кількох місяців автоматично оновити Windows 10, де вже буде доступний Edge Chromium.

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Очікується, що влітку цього року всі користувачі Windows 10 будуть мати доступ до оновлення з зазначеним браузером.

У майбутній версії Windows 10X браузер Edge Chromium буде встановлений автоматично.