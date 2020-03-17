Інтертелеком може втратити ліцензію на 4G — Мінцифри

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, може позбавити ліцензії на 4G оператору Інтертелеком, якщо той не оплатить її до першого квітня.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Facebook.

"НКРЗІ скасує рішення про видачу ліцензій на радіочастотний ресурс у діапазоні частот 800-900 МГц оператору «Інтернаціональні телекомунікації» (Інтертелеком). Це станеться, якщо Інтертелеком не оплатить ліцензії до 1 квітня", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що минулого року оператори склали спільний план дій щодо розвитку технології 4G у діапазоні 800-900 МГц, тоді ж оператори — Київстар, Водафон Україна, Лайфселл та Інтертелеком – підписали меморандум. Їм держава виставила рахунки на сплату нових ліцензій. Вартість Інтертелекому склала 194,6 млн грн, кінцевий строк оплати – 10 березня. А сьогодні, пояснюють у відомстві, Інтертелеком сплатив лише 1 млн грн, що становить близько 0,5 відсотка загальної суми. Кінцевий строк повної сплати ліцензії минув, і згідно із законом НКРЗІ була вимушена прийняти відповідне рішення.

Як повідомляв Укрінформ, постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами підтримала проєкт рішення, попередньо рекомендувавши тарифи мобільним операторам на доступ до комунальних телекомунікаційних мереж міста. Таким чином Комісія Київради підтримала проєкт розвитку 4G у метро.

5 березня 2020 року три мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".