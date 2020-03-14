Ferrari призупинила виробництво авто

Ferrari призупинила виробництво авто

Коронавірус
Укрінформ
Італійський виробник автомобілів класу люкс Ferrari на два тижні призупинив виробництво на двох своїх заводах через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

«Італійський автовиробник Ferrari заявив у суботу про призупинення виробництва на два тижні на двох своїх заводах, пославшись на «серйозні труднощі», пов'язані із закриттям Італії через пандемію коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

У заяві компанії йдеться, що виробництво буде негайно призупинено на фабриках у Маранелло і Модені до 27 березня.

«Цей захід було вжито в інтересах співробітників і після серії жорстких заходів для забезпечення безпеки на місці», - сказали в компанії.

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Батьківщина компанії - Емілія-Романья знаходиться поруч з Ломбардією, італійським регіоном, який найбільше постраждав від пандемії, де, за даними місцевої влади, померли близько 200 осіб і ще близько 2 200 осіб заразилися коронавірусом.

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