Місію ExoMars перенесли через коронавірус

Через поширення коронавірусу в країнах Європи спільну космічну місію Євросоюзу та РФ ExoMars перенесли з літа 2020 на 2022 рік.

Про це повідомляє La Croix.

"Необхідні нові випробування космічного корабля з кінцевими компонентами та програмним забезпеченням. Ми визнаємо, що завершальна фаза ExoMars перервана загальним загостренням епідемії Covid-19 в європейських країнах», - цитує видання спільну заяву двох космічних агентств - ESA та "Роскосмосу". Та додає, що пуск перенесено з літа 2020 року на серпень-вересень 2022 рік.

У виданні зазначають, що ситуація з поширенням коронавірусу в Європі "практично не дозволила експертам здійснювати візити до партнерів".

Як повідомлялося, місія ExoMars мала стартувати у 2020 році. Для здійснення місії ESA надає парашутні системи та марсохід Rosalind Franklin, РФ – платформу для посадки, ракету-носій та пусковий модуль.

У у серпні 2019 року ESA після низки невдалих випробувань визнала існування технічних проблем з парашутною системою місії. NASA завершило лабораторні випробування нових систем і готові були розпочати атмосферні у березні ц.р. у штаті Орегон, США. Марсохід Rosalind Franklin пройшов успішні випробування у Франції і мав був виведений у космос російською ракетою "Протон".

Станом на 16.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.