Набридливий спам: Microsoft оголосив "війну" ботнету, який пов’язують з РФ

Американська корпорація Microsoft та її партнери з 35 країн вжили заходів, щоб знищити ботнет Necurs, який є однією з найбільших мереж спам-розсилок, що генерує близько 3,8 мільйона спам-листів за два місяці.

Про це повідомляє Engadget.

«Щоб знищити Necurs, Microsoft проаналізувала методику, яку ботнет використовував для генерації нових доменів за допомогою алгоритму. Потім компанія передбачила створення понад шести мільйонів доменів протягом наступних 25 місяців і повідомила про це реєстри по всьому світу, щоб їх можна було заблокувати, таким чином запобігаючи майбутнім атакам», - йдеться у повідомленні.

За словами Microsoft, сьогоднішні дії є результатом восьмирічної роботи. Компанія та її відділи з питань боротьби із кіберзлочинністю почали спостерігати за Necurs ще у 2012 році. Вони стали свідками того, як цей ботнет розповсюджує шкідливе програмне забезпечення, таке як GameОver Zeus.

Як зазначається у блозі, деякі докази вказують на те, що Necurs - це проєкт російських кіберзлочинців.

Зазначається, що минулого тижня Окружний суд США видав постанову, яка дозволила Microsoft взяти під контроль американську інфраструктуру Necurs. На додаток до блокування реєстрації нових доменів, Microsoft працює з провайдерами інтернет-послуг, щоб допомогти видалити шкідливі програми Necrus з комп'ютерів їх клієнтів.