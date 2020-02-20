Microsoft представив додаток об'єднаного Office

Компанія Microsoft представила новий додаток, що об'єднує Word, Excel та PowerPoint.

Про це повідомляє The Verge.

"Microsoft випустила свій новий об'єднаний додаток Office, що об'єднує Word, Excel та PowerPoint для користувачів (операційних систем — ред.) iOS та Android", - йдеться у повідомленні.

Бета-версія додатку з'явилася ще у листопаді минулого року, і з того часу тривало його тестування.

Як повідомляє портал, у Microsoft вирішили об'єднати три окремі додатки Word, Excel та PowerPoint в один, аби користувачі могли швидше завершувати свої завдання.

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Зазначається, що компанія планує залишити старі окремі додатки вказаних програм.