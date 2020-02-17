Microsoft тестує нову функцію для Outlook

Американська компанія Microsoft працює над новою організаційною функцією Outlook Spaces.

Про це повідомляє портал ZDnet.

"Microsoft працює над новою організаційною функцією, яка може дебютувати в Outlook", - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, функція Outlook Spaces дозволить користувачам на одній сторінці зібрати, календарні зустрічі, списки із задачами, електронні листи, документи, файли й іншу інформацію для того щоб мати повну картину в конкретному одному проєкті.

Фото: The Walking Cat (@h0x0d)

Нині функція ще проходить етап тестування, і невідомо, коли вона дійсно з'явиться на поштовій скриньки Outlook.

Зазначається, що Microsoft вже кілька років працює над створенням організаційних функцій, які покращили би персональну й організаційну продуктивність користувачів.

Як повідомлялося, компанія Microsoft запустила новий браузер Edge Chromium для Windows й операційної системи macOS від Apple.