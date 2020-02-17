Microsoft тестує нову функцію для Outlook

Microsoft тестує нову функцію для Outlook

Укрінформ
Американська компанія Microsoft працює над новою організаційною функцією Outlook Spaces.

Про це повідомляє портал ZDnet.

"Microsoft працює над новою організаційною функцією, яка може дебютувати в Outlook", - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, функція Outlook Spaces дозволить користувачам на одній сторінці зібрати, календарні зустрічі, списки із задачами, електронні листи, документи, файли й іншу інформацію для того щоб мати повну картину в конкретному одному проєкті.

Фото: The Walking Cat (@h0x0d)                                                 

Нині функція ще проходить етап тестування, і невідомо, коли вона дійсно з'явиться на поштовій скриньки Outlook.

Зазначається, що Microsoft вже кілька років працює над створенням організаційних функцій, які покращили би персональну й організаційну продуктивність користувачів.

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Як повідомлялося, компанія Microsoft запустила новий браузер Edge Chromium для Windows й операційної системи macOS від Apple.

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