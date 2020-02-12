Apple, Facebook, Microsoft та інші: у США перевірять техногігантів
Про це повідомляє Barrons.
«FTC наказала компаніям - Amazon.com Inc., Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp. та власнику Google Alphabet Inc. - передати інформацію та документи, що стосуються сфери діяльності, структури та цілі поглинання менших компаній між 2010 та 2019 роками», - йдеться у повідомленні.
За допомогою цих документів регулятор планує з'ясувати, чи укладали компанії невеликі угоди, які не перевіряються федеральним урядом, щоб усунути потенційних конкурентів.
«Ця ініціатива дозволить комісії уважніше вивчити придбання в цьому важливому секторі, а також оцінити, чи отримують федеральні агентства адекватні повідомлення про угоди, які можуть завдати шкоди конкуренції. Це допоможе нам продовжувати підтримувати технологічні ринки відкритими і конкурентоспроможними для блага споживачів», - зазначили у комісії.
Також у комісії планують з'ясувати більше про роботу невеликих компаній після їх поглинання великими технологічними гігантами.