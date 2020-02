Apple, Facebook, Microsoft та інші: у США перевірять техногігантів

Федеральна торгова комісія США (FTC) перевірить угоди п'яти технологічних гігантів із купівлі стартапів за останні десять років, щоб з’ясувати, чи не намагалися вони таким чином усунути потенційних конкурентів.

Про це повідомляє Barrons.

«FTC наказала компаніям - Amazon.com Inc., Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp. та власнику Google Alphabet Inc. - передати інформацію та документи, що стосуються сфери діяльності, структури та цілі поглинання менших компаній між 2010 та 2019 роками», - йдеться у повідомленні.

За допомогою цих документів регулятор планує з'ясувати, чи укладали компанії невеликі угоди, які не перевіряються федеральним урядом, щоб усунути потенційних конкурентів.

«Ця ініціатива дозволить комісії уважніше вивчити придбання в цьому важливому секторі, а також оцінити, чи отримують федеральні агентства адекватні повідомлення про угоди, які можуть завдати шкоди конкуренції. Це допоможе нам продовжувати підтримувати технологічні ринки відкритими і конкурентоспроможними для блага споживачів», - зазначили у комісії.

Читайте також: Sony та Amazon не поїдуть на міжнародну виставку через коронавірус

Також у комісії планують з'ясувати більше про роботу невеликих компаній після їх поглинання великими технологічними гігантами.