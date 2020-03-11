В Україні обрали для бізнес-інкубатору 50 студентських стартапів

Мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP провела Innovation Day і відібрала 50 студентських стартапів, які три місяці проходитимуть навчання.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Facebook.

"Мінцифри підтримала Програму з розвитку молодіжного підприємництва. Мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP провела Innovation Day, під час якого оголосили про старт весняного сезону навчання. Організатори відібрали для навчання на безкоштовній програмі 50 стартапів із близько 300 отриманих заявок із більше ніж 40 університетів з усієї країни", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві пояснили, що молоді стартапи будуть проходити інкубаційну програму впродовж трьох місяців і перетворять свою ідею на власну справу за підтримки досвідчених менторів-практиків. Резиденти отримують менторську підтримку від експертів з міжнародних та українських компаній, зокрема, CISCO, OKKO, ERC, Axon Partners і багато інших.

Як повідомлялось, експерти обрали топбудуть-50 українських стартапів 2019 року.