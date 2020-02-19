У Мінцифри навчатимуть створювати стартапи

Міністерство цифрової трансформації України спільно з естонськими експертами проводить набір на навчальну програму з підприємництва, що вчитиме створювати стартапи.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"YEP!Starter – українсько-естонська програма з підприємництва, що надає молодим людям можливість навчитися перетворювати ідеї на справжнісінькі стартапи та прокачати досвід і знання за підтримки найкращих менторів з українського та естонського бізнесу", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри уточнили, що освітня програма розрахована на три місяці у форматі дводенних інтенсивів раз на один-два тижні в Києві та Харкові упродовж березня-травня 2020 року. За цей час учасники отримають: перевірену ідею; злагоджену команду; бізнес-модель; презентацію англійською мовою для інвесторів і міжнародних пітчів; контакти з менторами з CISCO, Deloitte, Gravitec, TechUkraine, експертами з Естонії та США; участь у спільноті з понад 300 студентів, які також роблять свої стартапи.

Зареєструватись на програму можна за посиланням.