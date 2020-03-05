Новий український дизель-поїзд "пробіг" перші 35 тисяч кілометрів

Новий дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), який наразі здійснює рейси на маршруті Kyiv Boryspil Express, пробіг 35 530 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.

“Новий регіональний дизель-поїзд ДПКр-3, створений і виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі у Кременчуці, станом на 4 березня 2020 року пробіг 35 530 кілометрів”, - ідеться у повідомленні.

За словами головного конструктора пасажирського моторвагонного рухомого складу КВБЗ Дмитра Єгорова, зауважень до роботи силової установки і дверей немає.

У пресслужбі зазначають, що наразі дизель-поїзд ДПКр-3 здійснює 7 рейсів, або 14 поїздок із Києва в аеропорт і назад, пробігаючи при цьому близько 600 кілометрів на день.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року АТ “Укрзалізниця” відправила у рейс новий дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва КВБЗ за маршрутом Kyiv Boryspil Express.

7 січня 2020 року новий поїзд зламався в дорозі і був змушений здійснити зупинку в Києві через технічну несправність.

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Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі. Він має три вагони. Два з них є головними (оснащені моторами), один – проміжний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. Для силових установок посилено екологічний стандарт - зменшуються викиди шкідливих речовин.

Загалом у трьох вагонах 170 сидячих місць. Є спеціальний висувний пандус для посадки-висадки пасажирів у візках. Передбачено системи обігріву, що мають забезпечити попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.

Фото: www.kvsz.com