У поїздах далекого сполучення чергуватимуть поліцейські

Національна поліція України спільно з АТ “Укрзалізниця” розпочала пілотний проєкт з супроводу пасажирських поїздів № 122/121 Миколаїв — Київ — Рівне та № 24/23 Одеса — Москва. Поїзди були обрані через найбільшу кількість зафіксованих правопорушень.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“В рамках пілотного проєкту Укрзалізниця спільно з Національною поліцією України організували супровід працівниками поліції пасажирських поїздів № 122/121 Миколаїв — Київ — Рівне та № 24/23 Одеса — Москва. Ці поїзди були обрані для пілотного проєкту через найбільшу кількість зафіксованих правопорушень”, - йдеться у повідомленні.

Так згідно з даними Нацполіції в період 21-27 лютого цього року було складено 27 адміністративних постанов за ст. 175 ч. 1 (заборона куріння), 3 адміністративні постанови за ст. 178 ч. 1 (про заборону вживання алкогольних напоїв), 25 осіб отримали усні попередження. Також 27 лютого 2020 року під час слідування поїзда № 24/23 Одеса — Москва працівники поліції успішно запобігли пограбуванню пасажира та затримали підозрюваного.

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Наразі Укрзалізниця та Національна поліція працюють над спільним планом дій щодо збільшення кількості поїздів, що курсуватимуть у супроводі правоохоронців.