В уряді не погодили підвищення цін на квитки Укрзалізниці

АТ "Укрзалізниця" не підвищувала тарифи на пасажирські квитки.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

"Індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно – з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+, але відповідний наказ Міністерством інфраструктури наразі не погоджено", - зазначив Криклій.

Він нагадав, що надходження від пасажирських перевезень лише на 43% покривають витрати Укрзалізниці на їх організацію. Також компанія не одержує від держави фінансування на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це й передбачено ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт».

До того ж, вкрай низьким залишається рівень компенсацій з державного та місцевих бюджетів витрат на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій. Так, у 2019 році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд грн, в той час як компенсовано лише 136 млн грн або 12,8%.

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Як повідомлялося, згідно з фінансовим планом на 2020 рік АТ "Укрзалізниця" планує підвищувати тарифи на пасажирські квитки на 2% щомісяця починаючи із березня 2020-го. Таким чином до кінця 2020 року тарифи мають зрости на 22%.