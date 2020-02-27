Укрзалізниця просить повернути пільги на сплату земельного податку

Укрзалізниця просить повернути пільги на сплату земельного податку

Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" та Українська зернова асоціація звернулися до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету міністрів з проханням повернути пільги на сплату земельного податку для залізниць.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця та Українська зернова асоціація звернулись до Президента України Володимира Зеленського, членів уряду та парламенту з проханням посприяти внесенню до Податкового кодексу України змін, щодо повернення залізничній галузі пільг зі сплати земельного податку", - йдеться у повідомленні.

За словами директора із розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, компанія минулого року сплатила 29,1 млрд грн єдиного соціального внеску та податків до бюджетів різних рівнів. Він зауважив, що у 2019 році компанія сплатила на 40,3% більше податків у порівнянні з 2018 роком. Зокрема, обсяг земельного податку зріс втричі — з 1,2 млрд грн у 2018 році до 3,8 млрд грн у 2019 році.

"Це викликає занепокоєння , оскільки податкове навантаження росте швидше ніж доходи компанії, й найбільшу питому вагу у цьому зростанні дав земельний податок», - зазначив Рязанцев.

Як повідомлялося, із 1 січня 2019 року в Україні набрали чинності зміни до Податкового кодексу України та деяких інших нормативних актів, серед яких, зокрема, позбавлення АТ «Укрзалізниця» пільги по сплаті земельного податку, у тому числі в межах смуг відведення.

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Також, 11 січня 2020 року повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2566-1 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду особливостей оподаткування платою за землю”, який пропонує скасувати оподаткування земель залізничного транспорту платою за землю.

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