Укрзалізниця просить повернути пільги на сплату земельного податку

АТ "Укрзалізниця" та Українська зернова асоціація звернулися до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету міністрів з проханням повернути пільги на сплату земельного податку для залізниць.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця та Українська зернова асоціація звернулись до Президента України Володимира Зеленського, членів уряду та парламенту з проханням посприяти внесенню до Податкового кодексу України змін, щодо повернення залізничній галузі пільг зі сплати земельного податку", - йдеться у повідомленні.

За словами директора із розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, компанія минулого року сплатила 29,1 млрд грн єдиного соціального внеску та податків до бюджетів різних рівнів. Він зауважив, що у 2019 році компанія сплатила на 40,3% більше податків у порівнянні з 2018 роком. Зокрема, обсяг земельного податку зріс втричі — з 1,2 млрд грн у 2018 році до 3,8 млрд грн у 2019 році.

"Це викликає занепокоєння , оскільки податкове навантаження росте швидше ніж доходи компанії, й найбільшу питому вагу у цьому зростанні дав земельний податок», - зазначив Рязанцев.

Як повідомлялося, із 1 січня 2019 року в Україні набрали чинності зміни до Податкового кодексу України та деяких інших нормативних актів, серед яких, зокрема, позбавлення АТ «Укрзалізниця» пільги по сплаті земельного податку, у тому числі в межах смуг відведення.

Також, 11 січня 2020 року повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2566-1 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду особливостей оподаткування платою за землю”, який пропонує скасувати оподаткування земель залізничного транспорту платою за землю.