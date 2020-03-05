У метро Києва проведуть демонстраційний запуск 4G

У четвер, 5 березня, у столичному метрополітені проведуть демонстраційний запуск стандарту 4G.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора lifecell.

"Демонстраційний запуск 4G у Київському метро відбудеться 5 березня, на станції "Академмістечко", - йдеться в повідомленні.

На заході будуть присутні СЕО та представники великої трійки мобільних операторів: Київстар, Vodafone Україна та lifecell, а також радник міського голови Максим Бахматов, представники Київського метрополітену та вендора Huawei.

Під час презентації пасажирів поінформують про деталі розгортання стандарту 4G у київській підземці, плани запуску на всіх станціях та про труднощі, з якими стикаються оператори під час реалізації проєкту. Охочі зможуть протестувати швидкісний мобільний інтернет під землею на власних смартфонах.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого мобільний оператор Vodafone Україна заявив про успішне тестування 4G у столичному метро. За інформацією оператора, протягом декількох днів 4G з'являтиметься, починаючи зі станції «Академмістечко» і в тунелі в бік станції «Житомирська», потім - у кілька етапів - і на інших станціях.