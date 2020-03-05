У метро Києва проведуть демонстраційний запуск 4G
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора lifecell.
"Демонстраційний запуск 4G у Київському метро відбудеться 5 березня, на станції "Академмістечко", - йдеться в повідомленні.
На заході будуть присутні СЕО та представники великої трійки мобільних операторів: Київстар, Vodafone Україна та lifecell, а також радник міського голови Максим Бахматов, представники Київського метрополітену та вендора Huawei.
Під час презентації пасажирів поінформують про деталі розгортання стандарту 4G у київській підземці, плани запуску на всіх станціях та про труднощі, з якими стикаються оператори під час реалізації проєкту. Охочі зможуть протестувати швидкісний мобільний інтернет під землею на власних смартфонах.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого мобільний оператор Vodafone Україна заявив про успішне тестування 4G у столичному метро. За інформацією оператора, протягом декількох днів 4G з'являтиметься, починаючи зі станції «Академмістечко» і в тунелі в бік станції «Житомирська», потім - у кілька етапів - і на інших станціях.