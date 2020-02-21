Українські мобільні оператори отримали нові ліцензії на 4G

Мобільні оператори отримали дозвіл на впровадження технології 4G в діапазоні частот нижче 1 ГГц.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Facebook.

"Мобільні оператори Vodafone Ukraine, Kyivstar та lifecell отримали від телеком-регулятора дозвіл на дострокове впровадження технології 4G в діапазоні частот нижче 1 ГГц. Це останній крок до впровадження в Україні 4G в низьких діапазонах", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що це рішення дозволить покрити 4G-інтернетом навіть сільську місцевість. Оператори забезпечать мобільний зв’язок четвертого покоління протягом 24 місяців в кожному населеному пункті з населенням понад дві тисячі осіб.

Як повідомлялось, в Україні перерозподілили радіочастоти для розгортання 4G у регіонах.