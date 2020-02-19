У Мінцифри збираються зробити державу "зручною, непомітною і людяною"

У Міністерстві цифрової трансформації планують переконати суспільство, що держава може бути зручною, непомітною і людяною.

Про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська, презентуючи бачення Мінцифри щодо розвитку послуг, які надає держава, повідомляє міністерство у Facebook.

«Наша головна ціль - змінити ставлення українців до держави і якості її сервісів. Ми маємо переконати суспільство в тому, що держава може бути зручною, непомітною і людяною. Тому до кінця 2020 року ми плануємо повністю змінити взаємодію людей з державою», - заявила вона.

У Мінцифри додали, що у відомстві зараз працюють над: оцифровуванням послуг, спрощенням процесу отримання адмінпослуг, впровадженням принципу «Єдиного вікна», реєстром адмінпослуг, розвитком мережі Центрів надання адміністративних послуг, впровадженням програми «Центр Дії», навчанням єдиних підходів та кращих практик та створенням системи онлайн-моніторингу у ЦНАПах.

У відомстві пояснили, що такий підхід дозволить для 9,5 мільйона українців отримувати послуги від держави у сучасних ЦНАПах. Створення та модернізація в Україні належних ЦНАПів є одним з двох ключових напрямків Програми «U-LEAD з Європою», яку фінансує Європейський Союз та його країни-члени: Німеччина, Естонія, Данія, Польща та Швеція.

Як повідомлялось, підлітки у ЦНАПах вже цьогоріч зможуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно.

Фото: decentralization.gov.ua