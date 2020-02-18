Кількість ЦНАПів зросте майже вдвічі — Шмигаль

Кількість Центрів надання адміністративних послуг в Україні зросте майже вдвічі.

Про це зазначив віцепрем’єр-міністр України — міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль у вівторок, 18 лютого, під час конференції «Наближаючи послуги» Програми "U-LEAD з Європою", інформує пресслужба Мінрегіону.

"До кінця 2020 року кількість ЦНАПів в Україні зросте майже вдвічі", - сказав Шмигаль.

Центри надання адміністративних послуг, за словами віцепрем’єра, є прикладом "кристалізації" реформи децентралізації, оскільки вони допомагають регіонам розвиватися та збільшувати свій потенціал.

«Мета амбітна — 1400 (ЦНАПів — ред.), тому сьогодні завдяки нашим донорам, Європейському Союзу, Німеччині, Данії, Естонії, Польщі, Швеції ми маємо змогу за допомогою Програми «U-LEAD з Європою» здійснити наступний крок і цього року відкрити наступні ЦНАПи, які для багатьох громадян дадуть якісні, швидкі, надійні, прості адміністративні послуги», — зауважив Шмигаль.

Читайте також: Система електронної черги запрацювала у ЦНАПі Козятина

Віцепрем’єр-міністр також нагадав, що перший етап реформи децентралізації цьогоріч планують завершити місцевими виборами, які мають відбутися восени.

У міністерстві також відзначили, що Програма «U-LEAD з Європою» є однією з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації та покращення якості надання адміністративних послуг для населення. До кінця 2020 року за сприяння та допомоги програми в Україні буде відкрито до 600 ЦНАПів європейського стандарту.

Фото: facebook.com/ULEADwithEurope/