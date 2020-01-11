Система електронної черги запрацювала у ЦНАПі Козятина

У місті Козятин, що на Вінниччині, у міському ЦНАПі запрацювала система електронної черги.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У Центрі надання адміністративних послуг Козятинської міської ради, який модернізували у рамках Програма «U-LEAD з Європою», запрацювала електронна черга. Дана система надасть можливість підвищити рівень обслуговування відвідувачів адміністративного центру, скоротити термін перебування відвідувачів у черзі або провести попередній запис», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, електронна черга ЦНАПу запрацювала у суботу.

Принцип електронної черги простий: спеціальний термінал видає кожному відвідувачу талончик з номером, а коли ця цифра засвітиться на моніторі – можна підходити до адміністратора аби звернутися за необхідною послугою або консультацією. Електронна система керування чергою оснащена звуковим оповіщенням. Роблять голосове повідомлення кожному клієнту, коли настає час для його прийому. Також у приміщенні забезпечується вільний Wi-Fi.

Отримавши послугу чи консультацію, відвідувачі Центру надання адмінпослуг можуть оцінити якість обслуговування, вкинувши «усміхнений» чи «похмурий» смайлик до відповідної скриньки.

Фото: vin.gov.ua