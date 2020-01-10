На Харківщині з’явиться перший мобільний ЦНАП

Перший мобільний Центр надання адміністративних послуг у Харківській області з’явиться у місті Лозова.

Втілити проєкт планують завдяки реалізації програми "U-LEAD з Європою", повідомляє сайт Лозівської міської об’єднаної територіальної громади.

"У квітні 2019 року Лозівська ОТГ пройшла відбір й стала учасником програми, в червні отримала технічне завдання на реалізацію проєкту. В рамках цього відбору комісія підтримала заявку на отримання спеціального виду допомоги – мобільний ЦНАП (автомобіль з оргтехнікою)", - йдеться у повідомленні.

Окрім автомобіля, що обладнаний двома робочими місцями та необхідною оргтехнікою для надання адмінпослуг, організують віддалені робочі місця в старостинських округах - у Панютиному, Смирнівці та Бунаковому. Техніку та меблі отримають за рахунок програми "U-LEAD з Європою", а ремонт у приміщеннях зроблять за кошти міського бюджету.

Також за кошти громади вже придбали ІТ-обладнання для мобільного ЦНАПу.

За словами першого заступника міського голови Олександра Жидкова, у Лозівському ЦНАПі вже була впроваджена практика виїзних прийомів з надання адмінпослуг. За минулий рік такими виїздами охопили майже усі старостинські округи.

Фото: lozovarada.gov.ua